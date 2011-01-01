Название группы

Людмила Князева / Ноты, репертуар

Город

Санкт-Петербург

Описание

Приветствуем Вас, дорогие друзья и уважаемые коллеги. За последний год наблюдается сильный рост цен на ноты и всю полиграфическую продукцию в целом. К тому же, не все нужные и полезные ноты бывают доступны в разных регионах. Однако наша музыкальная и творческая жизнь продолжается. Нам необходим доступ к нотным новинкам для пополнения репертуара. Поэтому мы решили создать эту страницу. Здесь можно познакомиться с новинками и скачать ноты бесплатно.

Сайт

https://unioncomposers.ru/composer/view/?id=948

Тип сообщества

Публичная страница

Тип деятельности

Обмен музыкой