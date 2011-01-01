Забыли пароль?
Приветствуем Вас, дорогие друзья и уважаемые коллеги. За последний год наблюдается сильный рост цен на ноты и всю полиграфическую продукцию в целом. К тому же, не все нужные и полезные ноты бывают доступны в разных регионах. Однако наша музыкальная и творческая жизнь продолжается. Нам необходим доступ к нотным новинкам для пополнения репертуара. Поэтому мы решили создать эту страницу. Здесь можно познакомиться с новинками и скачать ноты бесплатно.
Людмила Князева / Ноты, репертуар сегодня в 12:19
Музыка Людмилы Князевой - "Василиса в Кощеевом царстве" - третья часть сюиты "Из русских сказок" для скрипки и фортепиано. Концертный репертуар скрипача.
Спрашивайте эти ноты в магазинах Вашего города. А также - можно заказать по почте наложенным платежом (заказ онлайн через меню "Товары" вверху этой страницы
Людмила Князева / Ноты, репертуар вчера в 08:43
Людмила Князева - Соната для двух фортепиано.
Концертный репертуар фортепианного дуэта.
Ноты этого произведения на нашей странице в разделе ТОВАРЫ (заказать по почте наложенным платежом). А также - спрашивайте в нотных библиотеках и магазинах Вашего города.
Издание: "Современная музыка", М.2025
Людмила Князева / Ноты, репертуар 6 нояб. в 11:30
Новинка!
"Из русских сказок. Сюита для скрипки и фортепиано" - эффектное концертное произведение в 4-х
частях, сочетает в себе черты сказочной образности и звуко-изобразительности. Особенно эффектно
может прозвучать быстрая бравурная пьеса "Баба Яга" - как пьеса в финале концерта или пьеса "на
бис".
Названия частей:
1.Дольче,
2.Иван Царевич задумался,
3.Василиса в Кощеевом царстве,
4.Баба Яга
Людмила Князева / Ноты, репертуар 14 окт. в 11:44
https://disk.yandex.ru/i/tbl-T_FsnfOLfA
Уважаемые коллеги!
Скачайте пожалуйста по этой ссылке с Яндекс диска Прайс издательства "Современная музыка", заполните и отошлите Ваши заказы в личные сообщения мне. либо на имейл radezky@ya.ru, либо на имейл издательства: "smizdat@yandex.ru" smizdat@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/tbl-T_FsnfOLfA
Людмила Князева / Ноты, репертуар 9 окт. в 11:41
Уважаемые коллеги!
Издательство "Современная музыка" представляет Вам новый прайс нотных изданий.
Просим вас ознакомиться. Мы будем очень рады сотрудничеству с Вами! Ждем обратно связи...
Для постоянных партнеров мы подготовили специальные акции.